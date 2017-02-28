«Богатые русские дети» устроили дрифт на BMW в потоке машин близ МГУ

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как два автомобиля BMW M5 устраивают дрифт в потоке машин на Воробьевых горах неподалеку от здания Московского государственного университета. Ролик был опубликован в аккаунте richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем maxim__m5.

Запись сопровождается комментарием: «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением».

Действия тех, кто записал ролик, могут подпадать под статью 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования») и статью 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и наказываться административными штрафами и лишением водительских прав.