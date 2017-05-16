Гонщик на Gelandewagen Шамсуаров опроверг участие в очередном нарушении ПДД

Сын вице-президента компании «Лукойл», фигурант дела о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen по центру Москвы Руслан Шамсуаров отрицает достоверность появившегося в социальной сети Instagram под его аккаунтом видеоролика, на котором предположительно его автомобиль едет по разделительной полосе. Заявление молодого человека публикует «Интерфакс».

«Почти год я не имею никакого отношения к аккаунту в Instagram с именем "borzrus", который ранее принадлежал мне. В июне прошлого года я удалил этот аккаунт и с тех пор им не пользуюсь. У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта», — пишет Шамсуаров.

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По его мнению, этот ролик тиражируется специально для формирования в обществе негативного отношения к нему и к его семье.

Шамсуаров заявил, что не садился за руль с мая 2016 года, так как его Mercedes-Benz Gelandewagen был конфискован.

Сын вице-президента «Лукойла» пригрозил судебными исками тем, кто продолжит распространять недостоверные сведения.

«В случае игнорирования моего заявления и продолжения распространения недостоверных сведений оставляю за собой право на обращение в судебные органы с целью привлечения авторов и распространителей заведомо лживых заказных публикаций к предусмотренной законом ответственности», — добавил Шамсуаров.

15 мая московское управление ГИБДД организовало проверку видео, снятое водителем Mercedes, выезжающим на разделительную полосе, сообщало агентство городских новостей «Москва». По данным СМИ, опубликован ролик был в закрытом аккаунте Шамсуарова в Instagram — borzrus, который виден только подписчикам.

Годом ранее в Москве несколько экипажей ДПС пытались остановить внедорожник, водитель которого ехал на высокой скорости, пересек двойную сплошную полосу и въехал на пешеходные зоны, а также совершил «опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью» полицейских. Находившиеся в автомобиле трое молодых людей, среди которых сбыл Шамсуаров, транслировали погоню в Periscope. В итоге они бросили машину и попытались сбежать.

В октябре 2016 года Шамсуаров был приговорен к 300 часам общественных работ. Суд признал его виновным в оскорблении полицейских, но оправдал по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.