Шамсуарова заподозрили в гонках по Тверской и стрельбе из игрушечного пистолета

В сети появился ролик, на котором видно, как компания молодых людей с игрушечными пистолетами на высокой скорости ездит по Тверской улице в центре Москвы и «обстреливает» другие машины. Запись, в частности, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает «Московский комсомолец», видео было снято в ночь на 6 января с пассажирского сиденья. Разговоры на фоне постоянно сопровождаются смехом и нецензурной руганью.

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По некоторым данным, одним из участников гонок со стрельбой являлся сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, который в прошлом году уже становился фигурантом громкого дела о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen. В Instagram молодого человека опубликовано фото игрушечных пистолетов, лежащих в салоне автомобиля.

В октябре Шамсуарова приговорили к 300 часам обязательных работ. Суд признал его виновным в оскорблении полицейских, но оправдал по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

22 мая шесть экипажей ДПС пытались остановить внедорожник за нарушение ПДД. Водитель Gelandewagen ехал на высокой скорости, пересекал двойную сплошную полосу и выезжал на пешеходные зоны, совершая «опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью» полицейских. Погоню молодые люди транслировали в Periscope, а затем бросили машину и попытались сбежать.