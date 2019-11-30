Мара Багдасарян решила искать защиты у Путина

Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за «заговора» против нее. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам девушки, в августе текущего года она собиралась получить права, которых ранее лишилась за нарушения правил дорожного движения. Она подчеркнула, что подготовила все необходимые для этого документы и справки, однако получила от комиссии необоснованный, с ее точки зрения, отказ.

При этом стритрейсерша напомнила о лишении ее отца гражданства России. По ее мнению, это был заговор, «спланированная акция с целью противостояния мне».

«Надеюсь, что президент даст команду о проведении проверок в отношении этих органов и те, кто натворил это, будут нести ответственность за свой непрофессионализм и некомпетентность! А также за гонение в отношении нашей семьи!» — написала Багдасарян.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Эльмар Багдасарян получил из московского главка МВД сообщение о результатах проверки, из которого следует, что он не приобретал «гражданство России в установленном законом порядке». Тогда адвокат назвал произошедшее незаконным, поскольку Багдасарян проживал в России до 1991 года и российский паспорт получил автоматически.

Мара Багдасарян приобрела известность после истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. В дальнейшем ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Суд постановил бессрочно лишить Багдасарян водительских прав.

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