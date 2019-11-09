Отец Мары Багдасарян потребует 100 миллионов рублей за лишение гражданства

Отец стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар планирует взыскать с МВД компенсацию за лишение его российского гражданства. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщил его адвокат Давид Кемулария, передает телеканал «360».
Защитник отметил, что иск будет подан с указанием суммы в размере около 100 миллионов рублей. «Будет большой скандал по этому поводу», — сказал он.
Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Багдасарян получил из московского главка МВД сообщение о результатах проверки, из которого следует, что он не приобретал «гражданство России в установленном законом порядке». Тогда адвокат назвал произошедшее незаконным, поскольку Багдасарян проживал в России до 1991 года и российский паспорт получил автоматически.
Мара Багдасарян стала известна после истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. В дальнейшем девушку неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Суд постановил бессрочно лишить ее водительских прав.
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