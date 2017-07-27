«Переставлявшую машину» Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав

В Москве на 15 тысяч рублей оштрафовали стритрейсершу Мару Багдасарян за езду без водительских прав (статья 12.7 КоАП РФ), передает РЕН ТВ в четверг 27 июля.

По данным телеканала, недавно Багдасарян сменила место регистрации с Москвы на Тверскую область. Таким образом, назначенные ранее судом исправительные работы она будет проходить в другом регионе. Однако свою машину Багдасарян перерегистрировать не успела. За это полицейские собираются выписать ей отдельный штраф (статья 19.22 КоАП).

Девушку задержали вечером в среду, 26 июля, на улице Улофа Пальме за рулем Mercedes неподалеку от смотровой площадки на Воробьевых горах, пишет kp.ru.

Материалы по теме Доигрались Сколько раз нужно нарушить КоАП, чтобы лишиться прав на машину и оружие

«Девушка не имела при себе документов на машину», — сообщили изданию в столичном главке МВД. За это Маре на месте выписали штраф (статья 12.3 КоАП) и пригласили на утро в отдел ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Близкие Мары рассказали «Комсомолке», что примерно в 23:00 26 июля ее сосед потребовал, чтобы она переставила свой Mercedes, который мешает ему проехать. Как только Багдасарян села за руль, ее задержали сотрудники ДПС, из-за чего ей стало плохо, и на место была вызвана скорая помощь.

Аналогичную версию рассказал РИА Новости адвокат Мары Давид Кемулария. Он утверждает, что девушка не управляла автомобилем, а только завела двигатель.

21 марта суд навсегда лишил Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. У нее диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. 14 марта суд назначил ей суммарно 202 тысячи рублей штрафа по многотомным материалам о нарушении ею правил дорожного движения (ПДД), рассмотрение которых продолжалось в течение 12 заседаний.

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

10 марта мировой судья приговорил Мару к году исправительных работ за попытку с помощью фальшивого больничного листа избежать ранее назначенного административного наказания в виде уборки территории.

Мара Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсауров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

Позднее ее неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.