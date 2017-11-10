«Если Мара неправа, отец ее наказывает»

Имя Мары Багдасарян не уходит из сводок новостей. Лишенную прав девушку то и дело ловят за рулем автомобиля: последний раз ее оштрафовали за вождение без прав на 15 тысяч рублей 8 ноября. Между тем адвокат Мары утверждает: его подзащитная просто привлекает внимание к себе и своей проблеме. Девушка давно хочет вернуть водительские права, но получает отказ за отказом. Впрочем, в ближайшее время она собирается пойти ва-банк и добиться своего через суд. Корреспондент «Ленты.ру» пообщалась с адвокатом Багдасарян Давидом Кемуларией и выяснила, с чем связано скандальное поведение «гонщицы».

Состояние удовлетворительное

Еще в январе Савеловский суд лишил Багдасарян водительских прав по «медицинским показаниям», но за 10 месяцев девушку не раз останавливали за нарушение ПДД.

Давид Кемулария

По словам Давида Кемуларии, его клиентка все это время всеми силами пытается вернуть водительские права. Она прошла медицинскую комиссию и была признана абсолютно здоровой, но никакие справки на сотрудников ГИБДД не действуют.

Мы с Давидом встречаемся в центре столицы. Он подъезжает на блестящем черном Mercedes S63 c «красивым» номером. Сразу предупреждает, что времени у него нет, едет по делам, и общаться мы будем по дороге. Соглашаюсь и первым делом спрашиваю о его знаменитой клиентке.

«Лента.ру»: Как дела у Мары?

Кемулария: У Мары все в порядке. Она недавно прошла медицинскую комиссию, получила справки об удовлетворительном состоянии своего здоровья. Психологи, психиатры, наркологи пришли к единогласному выводу, что ей разрешен доступ к управлению транспортным средством.

Но ведь ее отстранили от управления транспортным средством из-за эпилепсии? Во всяком случае, такими документами располагал суд в январе...

В них не содержалась информация о болезни, стоял знак вопроса. Это был не диагноз, лишь подозрения врачей. И вот определенные лица решили ввести суд в заблуждение и воспользовались ситуацией, чтобы лишить Мару прав на основании ее заболевания.

Ущемление в правах

Где предполагаемые недруги Багдасарян могли взять справку?

По-моему, эта справка была дана Маре после того, как она попала в ДТП, сидя сзади на пассажирском сиденье. Врачи подумали, что, возможно, у нее проявится это заболевание. Кто принес справку в суд, я не знаю — это уже вопрос к прокуратуре.

СМИ пишут, что Мару лишили прав пожизненно. Как же вы собираетесь вернуть их?

Не существует формулировки «пожизненное лишение прав». Если человек пьяным за руль садится, его лишают на два года. Нарушает скоростной режим — до полугода. А что совершила Мара, чтобы лишать ее прав пожизненно? Правильно так: «временно приостановлено право управлением транспортным средством».

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Но в ГИБДД вы все равно получили отказ?

Да, недели две назад. Мы подали в тверское ГИБДД заявление о возврате прав. Его не хотели принимать, с трудом приняли, сказав нам «не надейтесь», и хлопнули дверью. Если нам так и не вернут права, обратимся в суд. В борьбе за свои права моя подзащитная вынуждена была метаться между Москвой и Тверью. Дело в том, что Мара была прописана в Твери, когда ее водительское право было приостановлено. Мы обращались в ГИБДД в Москве, нам сказали, что для замены документа есть три основания: утрата, порча или истечение срока действия. Мы ни под какой из них не попадаем, потому что удостоверение известно где, и срок действия у него до 2022 года. Значит, в Москве выдать его не могут.

А почему в Твери не выдают?

Я могу объяснить это халатностью или злоупотреблением полномочиями. Попробуйте до них дозвониться, достучаться. Несколько раз ездил и еще много раз предстоит… Когда я им сказал, что пожалуюсь президенту, они ответили: «Вы знаете, президент у нас один, а вас много, все не прочитают».

Думаю, не возвращают, потому что эта история прогремит на всю страну: «Этой Маре вернули права!» А они очень боятся, что после этого в СМИ прозвучат их имена, и о них плохо подумают. Прикрывая себя, они не выполняют наши законные требования.

Отец Мары, Эльмар Багдасарян, поддерживает инициативу дочери вернуть права?

Конечно. Ведь это законное требование: выполнить то, что прописано в российском законодательстве. Если Мара неправа, конечно, отец ее наказывает. Но я, например, не считаю, что она в чем-то виновна. Она не совершала ДТП, никого не избила, не убивала, не крала. За что ее наказывать? За штрафы? Так нам государство должно спасибо сказать за такие отчисления в бюджет!

Давид Кемyлария и Мара Багдасарян Фото: @david_kemulariya

Ну, например, быстрая езда создает риск аварийных ситуаций…

Если так мыслить, тогда надо привлекать дворников за сосульки наверху, потому что в теории они могут упасть человеку на голову. За то, что «может быть», у нас не привлекают.

Что до самой Мары — как ее исправительные работы?

Закончились, 595 часов. Она работала в сначала в ГБУ Москвы, потом в Твери, в библиотеке. Всего более девяти месяцев. У нее впереди еще восемь месяцев обязательных работ. Она сейчас работает в сфере коммерции, отчисляет ежемесячно в федеральный бюджет 15 процентов заработной платы, помимо налогов. Со всем справляется, не жалуется. Вообще же у Мары высшее юридическое образование, в коммерции с ним работать не солидно. Думаю, она будет что-то менять. Но конкретных планов пока нет.

А главное — машина-то — у нее есть?

Да. Это тот Mercedes, за рулем которого ее поймали в выходные. Но пока у Мары нет прав, она обычно перемещается на такси, на метро... Иногда — на электричках. Мара — девушка известная, но, знаете, в общественном транспорте к ней не пристают, по крайней мере, она на это не жаловалась.