Мара Багдасарян собралась возвращать права через суд

Адвокат Мары Багдасарян Давид Куламурия подтвердил задержание своей подзащитной за рулем автомобиля. Как сообщает во вторник, 7 ноября, «Интерфакс», накануне в отношении нее был составлен протокол, который не предусматривает судебного разбирательства.

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«Наказание по административному правонарушению, по которому в отношении нее был составлен протокол, выносит инспектор ГИБДД. Завтра мы идем в ГАИ», — рассказал Куламурия.

Он подтвердил, что в минувшие выходные Багдасарян была вновь задержана за рулем автомобиля, и в отношении нее был составлен протокол по части первой статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

По словам Куламурии, пожизненно лишенная прав Мара собирается вернуть их через суд. Девушка уже собрала весь пакет документов с медицинскими справками, «согласно которым она абсолютно здорова».

«Несмотря на это, права ей не отдают: ГИБДД Твери, где находятся ее права, отправляют в Москву, а в московском ГАИ — в Тверь», — отметил адвокат.

Мара Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

Позднее ее неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. У девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.