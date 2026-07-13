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17:11, 13 июля 2026Экономика

Назван способ спасти загородный дом от перегрева в жару

Романов: Перегрев дома в жару часто связан с проблемами кровли и чердака
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Перегрев загородного дома в жаркую погоду зачастую связан не с высокой температурой воздуха, а с проблемами кровли и чердака. Об этом рассказал технический эксперт компании «Ондулин» Никита Романов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, сильнее всего дом нагревается через крышу, которая весь день находится под прямыми солнечными лучами. Ситуация усугубляется в домах с холодным чердаком или недостаточным утеплением. «Первое, на что стоит обратить внимание, — вентиляция чердачного пространства. Если воздух под крышей застаивается, чердак начинает работать как тепловая подушка и постепенно нагревает помещения», — пояснил Романов.

Он рекомендовал убедиться, что воздух беспрепятственно проходит через слуховые окна и вентиляционные решетки, а вентиляционные отверстия не перекрыты утеплителем, вещами или мусором. Кроме того, следует обратить внимание на утеплитель, который летом помогает замедлить проникновение жары в дом. Если он промок, просел или уложен неравномерно, помещения под крышей будут нагреваться быстрее. Также имеют значение вентиляционные зазоры под кровлей — важно, чтобы циркуляция воздуха не была нарушена.

Помимо этого, Романов призвал учитывать особенности территории вокруг дома. Темная плитка, бетонные площадки и асфальт дополнительно нагреваются и передают тепло зданию. Озеленение, затемнение, использование светлых покрытий и защита окон от солнца помогут снизить температуру.

Ранее россиянам назвали популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что открывание окон в дневное время для проветривания помещения впускает дополнительно тепло в помещения.

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