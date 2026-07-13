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16:57, 13 июля 2026Мир

Стало известно об «открытой войне» между Каллас и фон дер Ляйен

Euractiv: Каллас и фон дер Ляйен не могут решить вопрос израильских поселенцев
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Борьба за сферы влияния между верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перешла в открытую фазу. Об этом сообщило издание Euractiv.

«Война за сферы влияния между фон дер Ляйен и Каллас становится открытой. В Брюсселе начинается противостояние за власть по поводу "вариантов" ограничения или запрета торговли с незаконными израильскими поселениями», — следует из публикации.

Как отмечает издание, в основе конфликта лежит борьба между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий за право формировать общую внешнюю политику ЕС. Каллас, действуя под давлением группы из 11 стран во главе с Францией и Испанией, настаивает на введении жесткого торгового эмбарго в отношении израильских поселений, в то время как фон дер Ляйен демонстрирует открытое нежелание идти на подобный шаг.

Ранее Каллас рассказала, что ЕС не вводит более жесткие ограничительные меры против Израиля из-за отсутствия консенсуса между государствами-членами. Глава евродипломатии признала, что такая ситуация внутри объединения «вызывает разочарование».

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