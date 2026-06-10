Каллас объяснила причину отказа ЕС от ужесточения санкций против Израиля

Каллас назвала отсутствие единства причиной отказа ЕС от санкций против Израиля

Евросоюз (ЕС) не вводит более жесткие ограничительные меры против Израиля из-за отсутствия консенсуса между государствами-членами. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE.

«У нас нет единства. По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о различии в подходах ЕС к России и Израилю.

Каллас сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время предложит новые ограничения против Израиля, однако, по ее мнению, «они вряд ли пройдут». Отвечая на вопрос о том, не ослабляет ли такая ситуация союз, глава евродипломатии признала, что «она вызывает разочарование».

В мае премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказал мнение, что ЕС никогда не введет санкции против Израиля. По оценкам бельгийских СМИ, эта страна входит в число членов союза, которые саботируют введение ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза настаивают на введении санкций против израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию скандального видеоролика с активистами флотилии «Сумуд», следовавшей в сектор Газа. Кроме того, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни присоединился к призыву, как и Бельгия, а Польша рассматривает запрет на въезд в республику.

Помимо этого, Европейский союз изучает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы.