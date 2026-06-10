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09:33, 10 июня 2026Мир

Каллас объяснила причину отказа ЕС от ужесточения санкций против Израиля

Каллас назвала отсутствие единства причиной отказа ЕС от санкций против Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) не вводит более жесткие ограничительные меры против Израиля из-за отсутствия консенсуса между государствами-членами. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ирландскому телеканалу RTE.

«У нас нет единства. По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о различии в подходах ЕС к России и Израилю.

Каллас сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время предложит новые ограничения против Израиля, однако, по ее мнению, «они вряд ли пройдут». Отвечая на вопрос о том, не ослабляет ли такая ситуация союз, глава евродипломатии признала, что «она вызывает разочарование».

В мае премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер высказал мнение, что ЕС никогда не введет санкции против Израиля. По оценкам бельгийских СМИ, эта страна входит в число членов союза, которые саботируют введение ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза настаивают на введении санкций против израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию скандального видеоролика с активистами флотилии «Сумуд», следовавшей в сектор Газа. Кроме того, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни присоединился к призыву, как и Бельгия, а Польша рассматривает запрет на въезд в республику.

Помимо этого, Европейский союз изучает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы.

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