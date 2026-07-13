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17:04, 13 июля 2026Экономика

Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России

Путин: Украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Текущую ситуацию с бензином признал президент россии Владимир Путин, его цитирует РИА Новости

В понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» глава государства заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают определенные проблемы с нефтепродуктами в стране. Однако ситуация постепенно будет выправляться.

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заверил он.

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4 июля президент подписал закон, который должен помочь обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Закон разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России.

Вице-премьер Александр Новак в свою очередь заявил, что российское правительство активно работает над тем, чтобы обеспечить дополнительный завоз топлива в регионы в условиях большого числа ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По его словам, на внутреннем рынке достаточно топлива для обеспечения его потребностей. Однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30 процентов, что требует перестройки логистики.+

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