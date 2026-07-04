Путин утвердил меры поддержки для рынка топлива

Путин подписал закон для обеспечения российского рынка бензином

Президент России Владимир Путин подписал закон, который должен помочь обеспечить российский рынок бензином и дизельным топливом. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон разрешает производить высокооктановый бензин путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, правительство получит право определять, какие виды топлива можно выпускать в обращение в России.

Документ также расширяет меры государственной поддержки. В частности, производители смогут получать демпферные выплаты при выпуске бензина методом смешения, а уполномоченные организации — при его импорте. Для поставок топлива из стран ЕАЭС увеличен норматив возмещения.

Кроме того, до конца 2026 года продлен срок действия модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, инвестирующих более 100 миллиардов рублей. Часть положений закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января и 1 июня 2026 года, то есть имеет обратную силу.

Ранее правительство до конца текущего года разрешило оборот бензина и дизеля, соответствующих стандартам «Евро-3». Меру назвали обоснованной в текущих условиях.

