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15:59, 12 июля 2024Силовые структуры

Российский бизнесмен из дела о взятках в Минобороны скончался в СИЗО

Бизнесмен из дела о взятках в Минобороны скончался в карцере столичного СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

52-летний российский бизнесмен, проходивший по делу о взятках должностным лицам Минобороны скончался в московском СИЗО-4. Об этом в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, официальной причиной стала остановка сердца. ЧП произошло в карцере пятого корпуса в понедельник, однако информация о случившемся поступила только в пятницу, 12 июля. Отмечается, что официально ФСИН так и не подтвердили случившееся.

«Карцеры в СИЗО-4 — самые плохие. И практика помещения туда людей иногда по странным основаниям — плохая. Это говорю из опыта проверок СИЗО-4», — заявила член Совета по правам человека.

Позже в своем публикации в МК, Меркачева уточнила, что речь идет об Игоре Котельникове – бизнесмене, обвинявшемся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны.

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      Владимир Седов
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