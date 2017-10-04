Киев объявил заместителей Шойгу и замглавкома ВМФ России в розыск

Главная военная прокуратура Украины направила в суд обвинительные акты в отношении заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также заместителя главкома российского Военно-морского флота Александра Федотенкова. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Им предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и развязывании агрессивной войны против Украины. «Расследованием установлено, что указанные чиновники в феврале-марте 2014 (...) склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены», — также говорится в пресс-релизе.

«Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — отмечают в прокуратуре.

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В конце сентября Главная военная прокуратура Украины вызвала Панкова, Булгакова и Федотенкова на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела.

Украинские власти постоянно делают заявления о расследовании дел против российских военачальников. В августе 2016-го украинские власти объявили в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще нескольких высокопоставленных российских чиновников. В Киеве их подозревают, в частности, в подстрекательстве к государственной измене и планировании, подготовке и ведении агрессивной войны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося в регионе референдума. В ходе голосования подавляющее большинство участников высказалось за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают на том, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.

