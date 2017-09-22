Военная прокуратура Украины вызвала на допрос заместителей Шойгу

Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны России Сергея Шойгу — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова. Повестки опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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«Главная военная прокуратура приглашает на допросы 26 сентября 2017 года в качестве подозреваемых статс-секретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова и генерала армии, заместителя министра обороны Российской Федерации Дмитрия Булгакова. Российские чиновники должны явиться на допрос в 10:00», — говорится в публикации. Отмечается, что заместителей Шойгу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и развязывании агрессивной войны против Украины.

На допрос 26 сентября также вызван бывший командующий Черноморским флотом РФ, действующий заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков.

Киев регулярно делает заявления о расследовании дел против российских военачальников. В августе 2016-го украинские власти объявили в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще нескольких высокопоставленных российских чиновников. Их подозревают, в частности, в подстрекательстве к государственной измене и планировании, подготовке и ведении агрессивной войны.