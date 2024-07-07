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04:48, 7 июля 2024Россия

Уволенная Путиным экс-замминистра обороны России вышла на связь. Ее подозревали в бегстве из России во Францию

Экс-замглавы Минобороны РФ Шевцова опровергла отъезд во Францию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Экс-замминистра обороны России Татьяна Шевцова ответила на сообщения о якобы бегстве из страны. В разговоре с журналистами она опровергла эту информацию, назвав ее слухами.

Чиновница уточнила, что в эту субботу, 6 июля, посетила танцевальный турнир в Кремле. «Конечно, это все неправда», — сказала она, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах на прошлой неделе информацию о своем отъезде из РФ во Францию.

Шевцова находится в западных санкционных списках. Ей с 2023 года запрещен въезд на территорию европейских стран.

Путин уволил Шевцову в июне 2024 года

Президент России Владимир Путин освободил Швецову от должности 17 июня 2024 года. Также постов замминистра обороны лишились Руслан Цаликов, Николай Панков и Павел Попов.

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Перестановки в военном ведомстве прошли после смены министра. Должность перешла от Сергея Шойгу к вице-премьеру Андрею Белоусову в мае.

Швецова занимала свой пост с августа 2010 года. Под руководством тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова она курировала вопросы организации финансового обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. В ее подчинении находились департаменты финансового планирования, финансового обеспечения, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования и финансового мониторинга государственного оборонного заказа.

Минобороны оказалось в центре коррупционного скандала

23 апреля заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте и в форме доставили в суд. В день задержания он участвовал в заседании коллегии Минобороны, на которой обсуждалось развитие Ленинградского и Московского военных округов. Ему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), но свою вину он не признал. По версии следствия, Тимур Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Это могло позволить ему незаконно получить различные активы и услуги на общую сумму миллиард рублей. Материалы на обвиняемого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали на протяжении пяти лет.

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13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны России. Следствие полагает, что в 2021-2023 годах генерал получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу. При обысках у Кузнецова было обнаружено и изъято более 100 миллионов рублей в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

23 мая по подозрению в коррупции был задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Его уличили в получении взяток за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны.

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      Марина Совина
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