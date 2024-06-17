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16:37, 17 июня 2024Россия

Новым замминистра обороны России стала женщина

Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны Анну Цивилеву

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новым заместителем министра обороны России стала женщина: президент Владимир Путин назначил на эту должность Анну Цивилеву. Информация о назначении опубликована на портале правовой информации.

Указ вступил в силу с момента его опубликования, 17 июня 2024 года. Отдельным указом Путин позволил Министерству обороны иметь 12 заместителей министра, среди которых два человека могут являться первыми заместителями.

Кроме того, Владимир Путин освободил от занимаемых должностей замминистра Руслана Цаликова, Николая Панкова, Павла Попова и Татьяну Шевцову.

Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, ранее занимавшего пост главы Кемеровской области.

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      Марк Леонов
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