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20:03, 6 июля 2024Россия

Экс-замминистра обороны России ответила на сообщения о своем отъезде из страны

Экс-замминистра обороны РФ Шевцова назвала слухами свой отъезд из страны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экс-замминистра обороны России Татьяна Шевцова ответила на сообщения о своем отъезде из страны. В разговоре с журналистом ТАСС она опровергла эту информацию, назвав ее слухами.

Шевцова уточнила, что в эту субботу, 6 июля, посетила танцевальный турнир в Кремле. «Конечно, это все неправда», — сказала она, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах на прошлой неделе информацию о своем отъезде из РФ во Францию.

Ранее, в июне, президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову. Позже на встрече новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил бывших заместителей за многолетнюю и ответственную работу, а также пожелал им дальнейшего успеха.

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      Анастасия Алимпиева
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