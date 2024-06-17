Новый глава Минобороны России провел встречу с уволенными заместителями

Глава Минобороны Белоусов встретился с уволенными заместителями

Новый глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с уволенными заместителями. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

На встрече присутствовали бывший первый заместитель Руслан Цаликов, а также экс-замминистра Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова.

В ходе встречи Белоусов поблагодарил бывших заместителей за многолетнюю и ответственную работу, а также пожелал им дальнейшего успеха.

В этот же день президент России Владимир Путин указом назначил первым заместителем министра обороны России Леонида Горнина. «Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Помимо того, стало известно, что одним из новых заместителей главы оборонного ведомства стала женщина: Путин назначил на эту должность Анну Цивилеву.