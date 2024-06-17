Путин назначил Горнина первым замминистра обороны

Путин назначил Леонида Горнина первым замглавы Минобороны

Леонид Горнин назначен первым заместителем министра обороны России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Горнина Леонида Владимировича - первым заместителем министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Прежде Горнин занимал пост первого замминистра финансов.

Новым заместителем министра обороны стала женщина — президент назначил на эту должность Анну Цивилеву.

Отдельным указом Путин позволил Министерству обороны иметь 12 заместителей министра, среди которых два человека могут являться первыми заместителями.