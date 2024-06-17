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16:42, 17 июня 2024Россия

Путин назначил Горнина первым замминистра обороны

Путин назначил Леонида Горнина первым замглавы Минобороны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Леонид Горнин назначен первым заместителем министра обороны России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Горнина Леонида Владимировича - первым заместителем министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Прежде Горнин занимал пост первого замминистра финансов.

Новым заместителем министра обороны стала женщина — президент назначил на эту должность Анну Цивилеву.

Отдельным указом Путин позволил Министерству обороны иметь 12 заместителей министра, среди которых два человека могут являться первыми заместителями.

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      Варвара Кошечкина
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