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16:42, 17 июня 2024Россия

Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

Президент РФ Путин освободил от должности первого зама главы Минобороны Цаликова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цаликов на протяжении более 20 лет являлся заместителем бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу.

Вместе с Цаликовым должностей лишились заместители главы Минобороны Николай Панков и Татьяна Шевцова.

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В свою очередь, пресс-служба Минобороны сообщила в Telegram о встрече Цаликова, Панкова и Швецовой с новым главой министерства Андреем Белоусовым. Последний поблагодарил уходящих в отставку чиновников за многолетнюю работу и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Руслан Цаликов с 2000 по 2012-й год под непосредственным руководством Шойгу работал МЧС России. В 2012-м году он был вице-губернатором Московской области в период, когда регион возглавлял Шойгу. В том же году Цаликов стал заместителем Шойгу, занявшего должность главы Минобороны, а с 2015 года — первым заместителем.

Ранее президент России уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу – Юрия Садовенко. Соответствующий указ главы государства вступил в силу 20 мая. Садовенко также работал с Шойгу также в МЧС России и администрации Московской области.

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      Алан Босиков
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