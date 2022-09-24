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В Госдуме назвали причину отставки генерала Булгакова

Депутат Заварзин допустил, что Булгакова могли отстранить от должности из-за возраста

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин назвал решение отправить замминистра обороны Дмитрия Булгакова оправданным. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По предположению парламентария, Булгакова могли отстранить от должности из-за возраста, однако настоящие мотивы кадровых перестановок Заварзин назвать не смог.

«Он прошел школу, это действительно кадровый военный. Он много чего сделал, много по Сирии. Причины я не могу сказать, может, по возрасту. А вообще нужно к этому относиться спокойно. Идет движение вперёд, более молодых ставят», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что назначенный новым замглавы Минобороны Михаил Мизинцев тоже имеет опыт.

24 сентября в военном ведомстве сообщили, что генерал армии Дмитрий Булгаков был освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переходом на другую работу.

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Сергей Истомин
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