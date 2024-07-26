В России назвали вину арестованного бывшего замминистра обороны Булгакова

Политолог Марков: из-за Булгакова приходилось сбрасываться на ботинки военным

Из-за бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова россиянам приходилось сбрасываться на ботинки и рации российским военнослужащим. Об этой вине арестованного написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По словам российского политолога, на Булгакове лежит ответственность за проблемы в материально-техническом снабжении Вооруженных сил России. Марков также назвал слабое снабжение не ошибками, а воровством.

«Когда весь народ сбрасывается на ботинки и рации военным на СВО — это он виноват», — написал в блоге политолог.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 годы, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

Также источник РИА Новости заявил, что Булгаков создал систему поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.