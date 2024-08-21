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07:26, 21 августа 2024Силовые структуры

Защита экс-заместителя главы Минобороны Булгакова попросит о домашнем аресте

Защита генерала Булгакова попросит суд перевести его под домашний арест
Начало событий в новости Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Защита экс-заместителя главы Министерства обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве с сухпайками для Российской армии, просит суд перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

По словам Севрука, защита попросит суд перевести подзащитного под домашний арест во время заседания по апелляции на решение отправить генерала под стражу. Защита считает, что нет никакой необходимости в содержании Булгакова в СИЗО, а домашний арест вполне отвечает целям и задачам следствия — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение об аресте бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова на 21 августа.

26 июля стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова. Он являлся замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

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      Анна Габай
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