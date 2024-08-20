Назначена дата рассмотрения жалобы на арест генерала Булгакова

Мосгорсуд 21 августа рассмотрит жалобу на арест генерала Булгакова

Мосгорсуд назначил на 21 августа рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение об аресте бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве с сухпайками для Российской армии. Об этом РИА Новости сообщил защитник Сергей Севрук.

Следствие ходатайствовало о заключении военачальника под стражу в связи с тем, что таким образом он не сможет продолжать преступную деятельность. Булгаков также не будет иметь возможность согласовать позицию с соучастниками, передав им информацию, которую он получил в ходе расследования. Сам он просил суд не отправлять его в СИЗО, а отпустить под залог или под домашний арест.

В настоящее время следствие проверяет генерала на причастность к совершению других преступлений.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.