Назначена дата рассмотрения жалобы на арест генерала Булгакова

Мосгорсуд назначил на 21 августа рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение об аресте бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве с сухпайками для Российской армии. Об этом РИА Новости сообщил защитник Сергей Севрук.
Следствие ходатайствовало о заключении военачальника под стражу в связи с тем, что таким образом он не сможет продолжать преступную деятельность. Булгаков также не будет иметь возможность согласовать позицию с соучастниками, передав им информацию, которую он получил в ходе расследования. Сам он просил суд не отправлять его в СИЗО, а отпустить под залог или под домашний арест.
В настоящее время следствие проверяет генерала на причастность к совершению других преступлений.
О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.