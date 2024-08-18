ТАСС: Генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

Бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, проверят на причастность к совершению других преступлений. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

По его словам, следствие приняло решение заключить военачальника под стражу в связи с тем, что таким образом он не сможет продолжать преступную деятельность. Булгаков также не будет иметь возможность согласовать позицию с соучастниками, передав им информацию, которую он получил в ходе расследования.

«Кроме того, правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова в течение года предоставляли фейковые счета и акты о качестве. С 2022 по 2023 год они предоставляли документы с ложной информацией о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии.