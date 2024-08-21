В Москве суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы генерала Булгакова

Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии

Начало событий в новости Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии

Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы экс-заместителя Минобороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

На заседании защита обвиняемого в мошенничестве с сухпайками для Российской армии генерала просит суд перевести его из СИЗО под домашний арест.

Ранее сообщалось, что генерал армии и Герой России Дмитрий Булгаков задержан и арестован. Он являлся замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.