Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 21 августа 2024Силовые структуры

Суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы генерала Булгакова

В Москве суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы генерала Булгакова
Начало событий в новости Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Из-за него недоедали бойцы СВО и военные в Сирии
Дмитрий Булгаков (слева)

Дмитрий Булгаков (слева). Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы экс-заместителя Минобороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

На заседании защита обвиняемого в мошенничестве с сухпайками для Российской армии генерала просит суд перевести его из СИЗО под домашний арест.

Ранее сообщалось, что генерал армии и Герой России Дмитрий Булгаков задержан и арестован. Он являлся замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше