Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 26 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

Большая часть имущества арестованного замминистра обороны записано на жену

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Согласно последней открытой декларации арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны генерал-армии Дмитрий Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Это следует из последней опубликованной декларации высокопоставленного военного.

Согласно открытым данным, большая часть имущества записана на жену. Вместе с ней он владеет квартирой свыше 109 квадратных метров. На супруге числится три земельных участка, площадь самого большого составляет 23 сотки, на нем располагается жилой дом в 620 квадратных метров. Также на жене числится иномарка Lexus.

Примечательно, что при этом доход супруги в отличие от Булгакова составил в 2018 году всего 226 тысяч рублей.

25 июля после задержания сотрудниками ФСБ и последующего ареста у экс-замминистра обороны прошли обыски в квартире и на даче.

Генерал Булгаков мог стать фигурантом уголовного дела, поскольку лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      На Украине полицейский спас мужчину от силовой мобилизации

      США закупят твердотопливные ракетные ускорители у Европы

      На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

      Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

      Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

      Врачи столичного роддома №27 пошли под суд по делу о гибели двоих детей

      В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

      Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

      В Госдуме объяснили слова о замедлении YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше