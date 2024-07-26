Раскрыты доходы арестованного по делу о коррупции замминистра обороны Булгакова

Большая часть имущества арестованного замминистра обороны записано на жену

Согласно последней открытой декларации арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны генерал-армии Дмитрий Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Это следует из последней опубликованной декларации высокопоставленного военного.

Согласно открытым данным, большая часть имущества записана на жену. Вместе с ней он владеет квартирой свыше 109 квадратных метров. На супруге числится три земельных участка, площадь самого большого составляет 23 сотки, на нем располагается жилой дом в 620 квадратных метров. Также на жене числится иномарка Lexus.

Примечательно, что при этом доход супруги в отличие от Булгакова составил в 2018 году всего 226 тысяч рублей.

25 июля после задержания сотрудниками ФСБ и последующего ареста у экс-замминистра обороны прошли обыски в квартире и на даче.

Генерал Булгаков мог стать фигурантом уголовного дела, поскольку лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.