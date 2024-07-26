Названа уникальность уголовного дела бывшего зама Шойгу

«Ъ»: Булгаков — первый в истории современной России генерал армии под следствием

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков стал первым в истории современной России генералом армии, попавшим под следствие. Такую уникальную деталь назвал «Коммерсантъ» («Ъ»). Большую часть службы на посту заместителя министра он провел под руководством Сергея Шойгу.

Как пишет газета, расследование в отношении Булгакова, отвечавшего за обеспечение войск, начало управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СКР по материалам департамента военной контрразведки ФСБ.

Генерала задержали после обыска в его доме, привезли в здание следственного главка в Техническом переулке, допросили и отправили в ИВС. Затем Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на два месяца. Разбирательство было секретным — карточка дела даже не появилась в базе данных Мосгорсуда, указывает «Коммерсантъ».

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем в пятницу. 26 июля. Он прохоит обвиняемым по делу о коррупции.