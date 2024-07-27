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00:46, 27 июля 2024Россия

В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму при обстреле ВСУ

Гладков: В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области пострадала женщина при обстреле села Бочковка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой.

Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, а в одном из зданий на территории сельскохозяйственного предприятия пробита кровля.

26 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино. По данным губернатора, город обстреляли из реактивной системы залпового огня. В одном частном доме осколками посекло оконную раму, фасад, ограждение и хозпостройку. Повреждения также получили заборы в двух частных домовладениях.

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      Сергей Грехов
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