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17:36, 26 июля 2024Россия

Глава российского региона сообщил о продолжающейся массовой атаке ВСУ

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу два населенных пункта под Белгородом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта в Шебекинском городском округе под Белгородом. О продолжающейся массовой атаке со стороны Украины сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, Шебекино обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В одном частном доме осколками посекло оконную раму, фасад, ограждение и хозпостройку. Повреждения также получили заборы в двух частных домовладениях.

Обстрелу со стороны ВСУ также подверглось село Терезовка. На населенный пункт с беспилотника сбросили боеприпасы. Повреждения получили легковой автомобиль, несколько хозпостроек и два частных дома, в которых выбило окна, посекло кровли, фасады.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось об одновременном обстреле пяти населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, при атаках никто не пострадал.

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      Елена Торубарова
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