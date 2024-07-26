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14:50, 26 июля 2024Россия

ВСУ совершили массовый налет на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массовом налете дронов ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу пять населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ. (...) В селе Березовка Борисовского района в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения», — написал чиновник.

В селе Козинка повреждения получила кровля в частном доме. В Шебекинском городском округе село Муром атаковали шесть дронов-камикадзе. В одном из домовладений оказались выбиты окна, пробита кровля, также поврежден гараж с автомобилем.

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Еще в одном населенном пункте — селе Вознесеновка — БПЛА сдетонировал в огороде частного дома. Пятое село — Новую Таволжанку — атаковал FPV-дрон. Там он упал на дорожное полотно, из-за чего у легкового автомобиля выбило лобовое стекло.

Ранее украинские беспилотники атаковали Курскую область. Там украинские войска использовали дроны, которые наносят поражение путем сброса боеприпасов. В результате атаки в нескольких населенных пунктах пропал свет. Суммарно там проживает более 2,5 тысячи человек.

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      Никита Абрамов
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