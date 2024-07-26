Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 26 июля 2024Россия

Украинские беспилотники сбили при попытке атаковать российский регион

Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Два украинских беспилотника были сбиты при попытке атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были замечены около 12:00 при попытке атаковать объекты на российской территории. После этого обе цели были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Затем они пикируют на цель и взрываются.

Ранее 26 июля украинские беспилотники атаковали еще один регион России — Курскую область. Там украинские войска использовали дроны другого типа — они наносят поражение путем сброса боеприпасов. В результате атаки в нескольких населенных пунктах пропал свет. Суммарно там проживает более 2,5 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше