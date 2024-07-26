Украинские беспилотники сбили при попытке атаковать российский регион

Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Два украинских беспилотника были сбиты при попытке атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были замечены около 12:00 при попытке атаковать объекты на российской территории. После этого обе цели были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Затем они пикируют на цель и взрываются.

Ранее 26 июля украинские беспилотники атаковали еще один регион России — Курскую область. Там украинские войска использовали дроны другого типа — они наносят поражение путем сброса боеприпасов. В результате атаки в нескольких населенных пунктах пропал свет. Суммарно там проживает более 2,5 тысячи человек.