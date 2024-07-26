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12:28, 26 июля 2024Россия

Украинские беспилотники обесточили несколько населенных пунктов в российском регионе

Дроны ВСУ оставили без света более 2,5 тысячи жителей Курской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Более 2,5 тысячи жителей Курской области остались без света в результате удара со стороны Украины. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

В пятницу, 26 июля, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов. После этого в них пропал свет. Помимо этого, в одном из сел после сброса боеприпаса произошло несколько возгораний.

Специалисты приступят к ремонту, когда позволит обстановка, уточнил Смирнов.

25 июля ВСУ на протяжении дня нанесли несколько ударов по еще одному приграничному с Украиной региону — Белгородской области. В ходе одной из атак беспилотник попал в автомобиль с находившимися в нем людьми. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

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      Алан Босиков
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