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15:48, 25 июля 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал машину с находившимся внутри россиянином

Гладков: при атаке дрона ВСУ на белгородский поселок Октябрьский ранен мужчина

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два поселка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Октябрьском в результате атаки дрона оказался уничтожен автомобиль. В этот момент внутри находился водитель, который успел покинуть транспортное средство. Мужчина получил осколочное ранение левого предплечья и баротравму. Сейчас его везут в городскую больницу № 2 города Белгорода. Также оказался посечен забор коммерческого объекта.

Помимо этого, в Малиновке дрон упал рядом социальным объектом, повредив остекление здания. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что украинские беспилотники атаковали парковку и частный дом в Борисовке. В результате повреждены три легковых автомобиля, а также одно частное домовладение.

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Кроме того, в Шебекино при обстреле со стороны ВСУ получили ранения два местных жителя, еще одного человека спасти не удалось. Позже Гладков также рассказал, что в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника оказался поврежден автобус. Также дрон повредил частное домовладение в селе Муром. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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