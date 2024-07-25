Один человек стал жертвой обстрела российского города со стороны ВСУ

Один человек стал жертвой очередного обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под ударом украинских войск оказался приграничный город Шебекино. В ходе обстрела мужчина получил тяжелые ранения и не смог дождаться выехавших к нему медиков.
По предварительным данным, пострадали еще два мирных жителя. Они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
Помимо этого, в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома. На одной из опубликованных Гладковым фотографий видно дыру, зияющую в подъезде одного из них.
В ночь на 25 июля ВСУ предприняли еще одну попытку атаковать Белгородскую область. В тот раз украинские войска применили беспилотник. Дрону не удалось достичь цели — он был сбит в небе над регионом.