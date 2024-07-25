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10:23, 25 июля 2024Россия

Один человек стал жертвой обстрела российского города со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, есть жертва

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Один человек стал жертвой очередного обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом украинских войск оказался приграничный город Шебекино. В ходе обстрела мужчина получил тяжелые ранения и не смог дождаться выехавших к нему медиков.

По предварительным данным, пострадали еще два мирных жителя. Они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Помимо этого, в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома. На одной из опубликованных Гладковым фотографий видно дыру, зияющую в подъезде одного из них.

В ночь на 25 июля ВСУ предприняли еще одну попытку атаковать Белгородскую область. В тот раз украинские войска применили беспилотник. Дрону не удалось достичь цели — он был сбит в небе над регионом.

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      Алан Босиков
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