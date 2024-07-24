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02:00, 25 июля 2024Россия

В российском регионе загорелась трава после падения обломков беспилотника

В Белгородской области загорелась трава после падения обломков беспилотника

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Белгородском районе Белгородской области загорелась трава после падения обломков беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожарными расчетами производится тушение очагов возгорания. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Украинские беспилотники пытались атаковать территорию Белгородской области ночью и утром 24 июля. В Минобороны каких-либо подробностей не привели.

Вечером 24 июля в Минобороны сообщили, что за полтора часа над Курской областью было сбито 18 украинских беспилотников. Произошедшее в оборонном ведомстве назвали попыткой Украины устроить террористический акт.

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      Марина Совина
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