В российском регионе загорелась трава после падения обломков беспилотника

В Белгородской области загорелась трава после падения обломков беспилотника

В Белгородском районе Белгородской области загорелась трава после падения обломков беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожарными расчетами производится тушение очагов возгорания. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Украинские беспилотники пытались атаковать территорию Белгородской области ночью и утром 24 июля. В Минобороны каких-либо подробностей не привели.

Вечером 24 июля в Минобороны сообщили, что за полтора часа над Курской областью было сбито 18 украинских беспилотников. Произошедшее в оборонном ведомстве назвали попыткой Украины устроить террористический акт.