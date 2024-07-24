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12:39, 24 июля 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:40 утра по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее ведомство также сообщало о попытке ночной атаки ВСУ по региону. Тогда над Белгородской областью уничтожили три дрона ВСУ, также относящихся к самолетному типу.

Помимо этого, в ночь на 24 июля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку возле многоквартирного дома в Грайвороне. В результате в одной из квартир выбило окна. Пострадавших, предварительно, нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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