ВСУ пытались атаковать территорию России тремя беспилотниками

МО: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

В ночь на среду, 24 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что приграничный регион России пытались атаковать три украинских беспилотных летательных аппарата. Цели удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Днем ранее, 23 июля, Украина выпустила по территории России 25 беспилотников. 12 дронов перехватили над Крымом и акваторией Черного моря, еще по два дрона удалось сбить над Брянской и Белгородской областями.