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07:31, 23 июля 2024Россия

Украина выпустила по территории России десятки беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на вторник, 23 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 25 беспилотников. О десятках выпущенных дронов сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 21 беспилотник средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, по два дрона удалось сбить над Брянской и Белгородской областями.

Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на понедельник, 22 июля, ВСУ выпустили по территории России 75 беспилотников. Больше половины из перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях. Впоследствии оборонное ведомство сообщило о перехвате еще пяти беспилотников над Астраханской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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