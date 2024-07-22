Украина выпустила по территории России почти 80 беспилотников

МО: средства ПВО перехватили 75 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

В ночь на понедельник, 22 июля, Украина выпустила по территории России 75 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Больше половины (47) из 75 перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей в ведомстве не привели.

В ночь на 22 июля сообщалось о взрывах в Туапсе. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Предварительно, дроны сбили в районе местной нефтебазы. О перехвате беспилотника также сообщал губернатор Смоленской области.