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07:12, 22 июля 2024Россия

Украина выпустила по территории России почти 80 беспилотников

МО: средства ПВО перехватили 75 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В ночь на понедельник, 22 июля, Украина выпустила по территории России 75 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Больше половины (47) из 75 перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей в ведомстве не привели.

В ночь на 22 июля сообщалось о взрывах в Туапсе. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Предварительно, дроны сбили в районе местной нефтебазы. О перехвате беспилотника также сообщал губернатор Смоленской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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