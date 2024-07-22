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07:05, 22 июля 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать Смоленскую область

Смоленский губернатор Анохин: дрон ВСУ пытался атаковать объекты в регионе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 22 июля, пытался атаковать объекты в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал губернатор, уточнив, что цель удалось поразить в Вяземском районе Смоленской области.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей о ситуации он не привел.

Всего в ночь с 21 на 22 июля над регионами России перехватили почти 80 беспилотников. Больше половины из них — над Ростовской областью. Восемь дронов сбили над Краснодарским краем, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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