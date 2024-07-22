Минобороны опубликовало заявление после попытки ВСУ атаковать Астраханскую область

МО РФ: средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Астраханской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских дронов в небе над Астраханской областью. С таким заявлением после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), о которой сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин, выступило Министерство обороны (МО) России, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, ВСУ попытались атаковать регион около 7 утра по московскому времени. В ведомстве уточнили, что всего над Астраханской областью ПВО уничтожила пять беспилотников.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в МО.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на понедельник, 22 июля над Краснодарским краем перехватили восемь беспилотников, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Всего над Россией за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 беспилотников.

