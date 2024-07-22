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08:03, 22 июля 2024Россия

ВСУ пытались ударить по Астраханской области

Астраханский губернатор Бабушкин: отражена атака БПЛА над севером региона

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Утром в понедельник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Астраханской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал глава региона.

Утром 22 июля в Астраханской области объявляли воздушную тревогу. Глава Ахтубинского района Владимир Михед призвал местных жителей по возможности не покидать жилые помещения, не поддаваться панике и быть осторожными.

В ночь на понедельник, 22 июля, ВСУ выпустили по территории России 75 беспилотников. Больше половины из перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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