Астраханский губернатор Бабушкин: отражена атака БПЛА над севером региона

Утром в понедельник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Астраханской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал глава региона.

Утром 22 июля в Астраханской области объявляли воздушную тревогу. Глава Ахтубинского района Владимир Михед призвал местных жителей по возможности не покидать жилые помещения, не поддаваться панике и быть осторожными.

В ночь на понедельник, 22 июля, ВСУ выпустили по территории России 75 беспилотников. Больше половины из перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.