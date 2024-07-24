В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство

Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По его словам, украинский дрон атаковал в городе Грайворон. «По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна», — указал политик.

Информация о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уточняется.

Ранее ВСУ ударили дронами по трем автомобилям в Белгородской области. Также украинские БПЛА совершили массированный налет, единовременно атаковав сразу несколько населенных пунктов.