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00:22, 24 июля 2024Россия

В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство

Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По его словам, украинский дрон атаковал в городе Грайворон. «По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна», — указал политик.

Информация о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уточняется.

Ранее ВСУ ударили дронами по трем автомобилям в Белгородской области. Также украинские БПЛА совершили массированный налет, единовременно атаковав сразу несколько населенных пунктов.

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      Марина Совина
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