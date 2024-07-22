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22:34, 22 июля 2024Россия

ВСУ атаковали дронами три автомобиля в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали дронами три автомобиля в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами три автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ», — написал губернатор.

Также ВСУ с помощью FPV-дрона был атакован грузовой автомобиль. Транспортному средству посекло прицеп.

Ранее силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Пресечение попытки атаки по объектам на территории России произошло около 18:30 по московскому времени.

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      Евгений Силаев
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