ВСУ совершили массированный налет на жилые дома в российском регионе

ВСУ атаковали жилые дома в Белгородской области

Вооруженные силы Украины совершили массированный налет на Белгородскую область, единовременно атаковав сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В приграничном городе Шебекино дрон самолетного типа врезался в многоэтажный жилой дом, в результате чего повреждения получили две квартиры.

Помимо этого, ударам подверглись села Безымено и Бессоновка. В первом из указанных населенных пунктов частный дом был атакован сразу четырьмя беспилотниками – он был полностью разрушен. Помимо этого, на территории соседнего домовладения начался пожар.

По предварительным данным, в результате налета беспилотников никто не пострадал.

Белгородская область чаще других российских регионов становится объектом атаки со стороны ВСУ. Так, ранее 22 июля украинский дрон-камикадзе ударил по социальному объекту в городе Грайвороне, взорвавшись у входа в здание. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.