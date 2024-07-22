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17:52, 22 июля 2024Россия

ВСУ совершили массированный налет на жилые дома в российском регионе

ВСУ атаковали жилые дома в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины совершили массированный налет на Белгородскую область, единовременно атаковав сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В приграничном городе Шебекино дрон самолетного типа врезался в многоэтажный жилой дом, в результате чего повреждения получили две квартиры.

Помимо этого, ударам подверглись села Безымено и Бессоновка. В первом из указанных населенных пунктов частный дом был атакован сразу четырьмя беспилотниками – он был полностью разрушен. Помимо этого, на территории соседнего домовладения начался пожар.

По предварительным данным, в результате налета беспилотников никто не пострадал.

Белгородская область чаще других российских регионов становится объектом атаки со стороны ВСУ. Так, ранее 22 июля украинский дрон-камикадзе ударил по социальному объекту в городе Грайвороне, взорвавшись у входа в здание. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

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      Алан Босиков
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