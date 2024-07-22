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14:38, 22 июля 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по социальному объекту в России

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ударил по социальному объекту
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по социальному объекту в городе Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал губернатор.

По его данным, дрон взорвался у окна на втором этаже здания. В результате оказались повреждены два кабинета и вход в здание, также там оказались выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков в ходе совещания правительства региона поручил предлагать уезжать жителям некоторых районов обстреливаемого со стороны Украины приграничья. Он распорядился, чтобы главы муниципалитетов информировали об этом граждан, живущих в 15-километровой зоне. Власти будут обращаться с подобной инициативой к жителям Борисовского и Белгородского районов, города Шебекино и Грайворонского округа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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