Власти обстреливаемой Белгородской области стали предлагать жителям уезжать

Гладков поручил предлагать уезжать жителям районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания правительства региона поручил предлагать уезжать жителям некоторых районов обстреливаемого со стороны Украины приграничья, передает РИА Новости.

Он распорядился, чтобы главы муниципалитетов информировали об этом граждан, живущих в 15-километровой зоне. Гладков пояснил, что власти будут обращаться с подобной инициативой к жителям Борисовского и Белгородского районов, города Шебекино и Грайворонского округа.

«Там, где обстановка резко ухудшается, предложение выехать в пункты временного размещения. Работа должна ежедневно проводиться», — отметил белгородский губернатор.

Гладков также рекомендовал региональным чиновникам «активнее решать вопрос с вывозом детей в лагеря отдыха».

До этого стало известно, что с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.